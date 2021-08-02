Экономист предупредил о неправдоподобно больших зарплатах

В России все чаще стали появляться «условно фейковые» объявления о поиске сезонных рабочих для сбора урожая, где соискателям предлагают очень высокую зарплату, сообщил в интервью радио Sputnik директор Финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов.

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Он рассказал, как среди предложений выбрать достойные, а также как не стать жертвой обмана. По словам Шибанова, авторы ряда объявлений на рекрутинговых онлайн-платформах заверяют, что готовы платить сезонным сельскохозяйственным рабочим по сто и более тысяч рублей в месяц. Эксперт рекомендует соискателям, прежде всего, давать оценку собственным силам. Такая работа больше подходит для молодых людей, поскольку для сбора урожая требуются выносливость, крепкое здоровье и хорошая физическая подготовка, отмечает Шибанов.

По словам экономиста, руководители сельхозпредприятия или фермеры не всегда готовы платить столько, сколько указано в публикации.

«Часть этих вакансий можно назвать «условно фейковыми». В объявлении могут стоять большие суммы, которые якобы предлагаются соискателю. Но в реальности по итогам собеседования может оказаться, что платить будут в два раза меньше. Объявления на онлайн-платформах могут не соответствовать той реальности, с которой столкнется кандидат», – подчеркнул Шибанов.

Тем, кто хочет найти сезонную работу с хорошей зарплатой, эксперт советует детально проверять все условия, которые перечислены работодателем. Шибанов отметил, что поиск выгодного предложения займет много времени.