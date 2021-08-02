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Родители школьников начали получать выплаты по 10 тысяч рублей

Анна Безрукова
1 час назад

В России начали перечислять единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на школьников. Также на две недели раньше стартует перечисление денег семьям, которые воспитывают детей с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам. Пишет "Москва24".

В России начались выплаты на школьников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Планируется, что данную меру поддержки на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей.

Напомним, что досрочно запустить процесс выплат ранее поручил Владимир Путин, хотя первоначально планировалось, что средства начнут перечислять лишь с 16 августа.

Сумма в 10 тысяч положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Подать заявление на ее получение можно до 1 ноября.

Личный счет,Владимир Путин,Москва24,
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