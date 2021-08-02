В России начались выплаты на школьников

В России начали перечислять единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на школьников. Также на две недели раньше стартует перечисление денег семьям, которые воспитывают детей с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам. Пишет "Москва24".

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Планируется, что данную меру поддержки на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей.

Напомним, что досрочно запустить процесс выплат ранее поручил Владимир Путин, хотя первоначально планировалось, что средства начнут перечислять лишь с 16 августа.