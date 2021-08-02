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Молодые россияне получат 4 млрд рублей на походы в театры и музеи

Секрет Фирмыиещё 7
1 час назад

С 1 сентября в России начнёт работать программа «Пушкинская карта», которая даст возможность россиянам от 14 до 22 лет посещать музеи и театры за государственный счёт. На первый этап программы правительство выделило 4 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства заявил, что воспользоваться «Пушкинской картой» смогут почти 13 млн человек.

Молодежи направят 4 млрд рублей на походы в театры и музеи
Фото: ТАССТАСС

«В 2021 году номинал карты составит 3000 рублей. На первых порах в программу войдут более 800 государственных и частных организаций культуры, их количество будет расти из месяца в месяц. Действовать "Пушкинская карта" станет на территории всей страны без ограничений», — процитировал слова Михаила Мишустина «Интерфакс».

Минкультуры уточнило, что в 2021 году проект запустят в тестовом режиме. С 2022-го на карту будут зачислять по 5000 рублей.

Возможность оформить «Пушкинскую карту» появится на портале госуслуг с 1 сентября. Билеты по карте будут продаваться в специальном приложении, там же пользователи смогут изучить афишу и специальные акции. Доступный репертуар и планы выставок продублируют на сайте Культура.рф.

Президент России Владимир Путин анонсировал создание «Пушкинской карты» 30 июня. Он отметил, что 3000 рублей — это скромная выплата, но она позволят молодёжи посетить региональные и общероссийские учреждения культуры.

В мае 2021 года во Франции запустили похожий эксперимент. Каждому 18-летнему жителю начали выдавать по 300 через предложение Culture Pass («Культурный пропуск»). Эти деньги можно, в частности, потратить на походы в кино и музеи, покупку книг, а также посещение театров и выставок. Пока что 75% покупок пришлось на книги, при этом две трети из них оказались комиксами.

Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Минкультуры,Интерфакс,
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