Инфекционист назвал группу людей без постковидного синдрома

Вакцинированным людям не требуется реабилитация в случае, если они все же заразились коронавирусом. Об этом РИА Новости рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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По его словам, предварительные научные данные свидетельствуют о том, что вакцинация защищает от постковидного синдрома.

«Анализ ситуации показывает, что людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет, то есть вакцина, по предварительным научным данным, которые есть, спасает от постковидного синдрома», - пояснил Тимаков.

В России с 18 января проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна.

Ранее главврач 52-й больницы Марьяна Лысенко заявила, что для защиты от COVID-19 необходимо привить 80% населения, поскольку контагиозность вируса с появлением новых штаммов выросла в четыре раза. По ее словам, время приоритетной вакцинации групп риска уже упущено, сейчас речь должна идти о вакцинации всех и каждого.