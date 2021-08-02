Россиян предупредили растущем дефиците велосипедов

Пандемия COVID-19 и нарушение производно-логистических цепочек привели к появлению дефицита велосипедов в России и мире. Как рассказали дистрибьюторы велосипедов Electra Михаил Скигин и Раймонд Меднис, в ближайшие годы приобрести двухколесного «коня» можно будет только по предзаказу и с 15-30% наценкой по отношению к 2019 году.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В интервью ТАСС эксперты отметили, что очередь на производство достигает 15 месяцев вместо трех до пандемии. Кроме того, российский рынок не является самым приоритетным для поставщиков. Самые дешевые модели велосипедов уже подорожали вдвое, а эксперты ожидают дальнейшего роста стоимости на 15-30% во всех ценовых категориях.

Видео дня

«Для сравнения: этой весной мы сделали заказы на 2022 год, а сейчас – на 2023 год», – рассказал Меднис.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, за январь-июнь 2020 стоимость детского велосипеда выросла на 8%, а за следующие полгода увеличилась еще на 12%, до 5,7 тысяч рублей. За январь-июнь рост составил еще 11% – почти до 6,5 тысяч рублей.

Цены на велотранспорт для взрослых также повысились. Дорожный велосипед к январю 2020 года вырос в цене до 11 679 рублей, а с января 2021 года по июнь 2021 - почти до 14 тысяч.

Среди причин эксперты назвали остановку производства комплектующих для велосипедов и рост цен на логистические услуги – более, чем в шесть раз. При этом срок доставки вырос с трех недель до трех-четырех месяцев из-за блокировки Суэцкого канала и закрытия азиатских портов. Также подорожали материалы, компоненты и стоимость работы азиатских фабрик. Итоговый дефицит, по оценке экспертов, удастся преодолеть только в 2023–2024 годах.

При этом спрос на велотранспорт продолжает расти, поскольку велосипед позволяет заниматься спорта без контакта с другими людьми.