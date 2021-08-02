Эксперт рассказал о будущем анонимных криптовалют

Уже к 2025 году государства могут взять под контроль рынок криптовалют и обязать их держателей проходить обязательную идентификацию. Об этом РИА Новости рассказал руководитель рынка FinNet Национальной технологической инициативы (НТИ) и основатель финтехкомпании Ckassa Сергей Шевков.

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По его мнению, уже через четыре года в мире не останется анонимных криптовалют, имеющих широкое хождение.

«Государства обяжут пройти идентификацию всех держателей цифровых валют», - уверен эксперт.

По его словам, сейчас в обществе существует запрос на сохранность своих денег и ресурсов, который и рождает тренд на контроль. Государства уже успешно идентифицируют людей и не стоит недооценивать их роль на финансовом рынке.

«В случае с валютами государство не будет заниматься идентификацией самостоятельно, но заставит тех, кто предоставляет эту «услугу», - уверен эксперт.

Ранее экономист Виктор Скаршевский отметил, что на рынке криптовалют логика, экономика и здравый смысл не играют никакой роли. Он привел в пример резкое падение биткоина после твитта американского бизнесмена Илона Маска.

Маск обрушил курс биткоина одним твиттом, заявив, что его компания продала криптовалюту.