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Эксперт рассказал о будущем анонимных криптовалют

Алиса Селезнёва
21 минуту назад

Уже к 2025 году государства могут взять под контроль рынок криптовалют и обязать их держателей проходить обязательную идентификацию. Об этом РИА Новости рассказал руководитель рынка FinNet Национальной технологической инициативы (НТИ) и основатель финтехкомпании Ckassa Сергей Шевков.

Эксперт рассказал о будущем анонимных криптовалют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, уже через четыре года в мире не останется анонимных криптовалют, имеющих широкое хождение.

«Государства обяжут пройти идентификацию всех держателей цифровых валют», - уверен эксперт.

По его словам, сейчас в обществе существует запрос на сохранность своих денег и ресурсов, который и рождает тренд на контроль. Государства уже успешно идентифицируют людей и не стоит недооценивать их роль на финансовом рынке.

«В случае с валютами государство не будет заниматься идентификацией самостоятельно, но заставит тех, кто предоставляет эту «услугу», - уверен эксперт.

Ранее экономист Виктор Скаршевский отметил, что на рынке криптовалют логика, экономика и здравый смысл не играют никакой роли. Он привел в пример резкое падение биткоина после твитта американского бизнесмена Илона Маска.

Маск обрушил курс биткоина одним твиттом, заявив, что его компания продала криптовалюту.

«В следующем квартале владельцы биткоина будут бить себя по щекам, когда узнают, что Tesla продала остатки своих биткоинов», - написал он.

Личный счет,Виктор Скаршевский,РИА Новости,
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