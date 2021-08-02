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Зеленский купил три бутылки вина в супермаркете

Газета.Ru
26 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский купил три бутылки вина в одном из супермаркетов Киева. Фото главы государства опубликовал пользователь Facebook Константин Левошко.

Зеленский закупился вином в супермаркете
Фото: Constantine Levoshko/FacebookConstantine Levoshko/Facebook

На снимке видно, что украинский лидер стоит в очереди у кассы в защитной черной маске, на нем простая серая футболка.

Тайну отдыха Зеленского потребовали рассекретить

Автор поста написал в комментариях, что Зеленский находился в супермаркете с охраной, которая была «очень перепугана». На вопрос о покупках президента пользователь ответил: «три бутылки вина заметил, дальше особо не присматривался».

В декабре 2018 года украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, ужинавшего в дорогом киевском ресторане с супругой. Женщина заявляла, что главе страны стоило бы умерить аппетиты во время военного положения.

Личный счет,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,
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