Зеленский закупился вином в супермаркете

Президент Украины Владимир Зеленский купил три бутылки вина в одном из супермаркетов Киева. Фото главы государства опубликовал пользователь Facebook Константин Левошко.
На снимке видно, что украинский лидер стоит в очереди у кассы в защитной черной маске, на нем простая серая футболка.
Автор поста написал в комментариях, что Зеленский находился в супермаркете с охраной, которая была «очень перепугана». На вопрос о покупках президента пользователь ответил: «три бутылки вина заметил, дальше особо не присматривался».
В декабре 2018 года украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, ужинавшего в дорогом киевском ресторане с супругой. Женщина заявляла, что главе страны стоило бы умерить аппетиты во время военного положения.