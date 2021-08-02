Зеленский закупился вином в супермаркете

Президент Украины Владимир Зеленский купил три бутылки вина в одном из супермаркетов Киева. Фото главы государства опубликовал пользователь Facebook Константин Левошко.

Фото: Constantine Levoshko/Facebook Constantine Levoshko/Facebook

На снимке видно, что украинский лидер стоит в очереди у кассы в защитной черной маске, на нем простая серая футболка.

Автор поста написал в комментариях, что Зеленский находился в супермаркете с охраной, которая была «очень перепугана». На вопрос о покупках президента пользователь ответил: «три бутылки вина заметил, дальше особо не присматривался».