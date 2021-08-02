В Краснодаре назвали причины смерти семьи после первой прививки от COVID-19

Родители и бабушка оставшейся сиротой школьницы из Краснодара получили только первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. На 10-12-й день после прививки у них выявили COVID-19, и вакцинация была прервана, сообщил РИА Новости источник в органах здравоохранения.

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Ранее СМИ сообщили, что краснодарская школьница осталась сиротой после того, как ее родители и бабушка скончались с разницей в несколько дней якобы после того, как привились от коронавирусной инфекции. Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко распорядился проверить эти сообщения.

"Находясь в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, граждане получили первый этап вакцинации 26 июня. У них присутствовали тяжелые соматические заболевания. Речь идет о сахарном диабете, также они находились на гемодиализе", — пояснил собеседник информагентства.

По его предположению, летальный исход, очевидно, был связан с перенесенной коронавирусной инфекцией в поздней форме, а не с вакцинацией.