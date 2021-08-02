В Краснодаре назвали причины смерти семьи после первой прививки от COVID-19

Родители и бабушка оставшейся сиротой школьницы из Краснодара получили только первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. На 10-12-й день после прививки у них выявили COVID-19, и вакцинация была прервана, сообщил РИА Новости источник в органах здравоохранения.
Ранее СМИ сообщили, что краснодарская школьница осталась сиротой после того, как ее родители и бабушка скончались с разницей в несколько дней якобы после того, как привились от коронавирусной инфекции. Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко распорядился проверить эти сообщения.
"Находясь в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, граждане получили первый этап вакцинации 26 июня. У них присутствовали тяжелые соматические заболевания. Речь идет о сахарном диабете, также они находились на гемодиализе", — пояснил собеседник информагентства.
По его предположению, летальный исход, очевидно, был связан с перенесенной коронавирусной инфекцией в поздней форме, а не с вакцинацией.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии 128 человек скончались после постановки прививок от COVID-19 через разные промежутки времени. Как отметили представители надзорного органа за рынком лекарств Swissmedic, неопровержимые факты того, что именно вакцинация выступила основной причиной гибели этих людей, отсутствуют. В основном, случаи летальных исходов связаны с инфекциями, сердечно-сосудистыми патологиями и болезнями легких.