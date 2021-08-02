«Как писали во время аннексии, «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» – пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», – сказал Кулеба в интервью на YouTube-канале «Кисельные берега», передает РИА «Новости».