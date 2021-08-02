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Экс-чиновник Минобороны частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей

Елена Прошина
1 час назад

Экс-глава продовольственного управления Минобороны Александр Бережной частично признал вину в инкриминируемых преступлениях по делу об ущербе на 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-чиновник Минобороны частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
Фото: ТАССТАСС

"Бережной частично признает вину, пояснит в ходе допроса", - сказал Ильин, адвокат Юрия Решетникова.

По уголовному делу также проходят бывший эксперт управления Алексей Гринюк, экс-начальник отдела конкурентных процедур по госзаказу департамента госзакупок Юрий Решетников, а также бывший глава отдела техобеспечения продуправления Александр Вакулин. Вину они не признали.

Как указывают РИА Новости, в ходе оглашения обвинительного заключения в 235-м гарнизонном военном суде стало известно, что ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны, обвиняемых во взятке в 386 миллионов рублей, превысил 1 миллиард рублей – следствие оценило ущерб от превышения ими должностных полномочий в 650 миллионов 420 тысяч рублей.

Личный счет,Александр Вакулин,Юрий Решетников,Александр Бережной,Министерство обороны,РИА Новости,
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