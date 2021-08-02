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Загадочная миссия: британские эксперты заволновались из-за российских подлодок в Атлантике

Вероника Полынина
51 минуту назад

Британские военные эксперты заволновались из-за необычайно глубокого погружения российских атомных подводных лодок проекта «Борей» в Норвежском море, пишет газета Mirror.

Загадочная миссия: В Британии заволновались из-за российских подлодок в Атлантике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подводный флот НАТО зафиксировал несколько десятков погружений российских «Бореев» на глубину более 500 метров. Этот показатель является максимальным для большинства субмарин. Обычно подлодки не заходят на глубину более 400 метров.

«Причина этих экстремальных погружений ускользнула от большинства аналитиков, но, возможно, лодки пытаются незаметно войти в Атлантику», - рассказал источник издания.

Считается, что «Бореи» могут нести новые гиперзвуковые ракеты «Циркон» 3M22, которые могут преодолевать 2,7 км в секунду и от которых «практически нет защиты». «Военная игра» российского подводного флота не на шутку встревожила аналитиков, которые предполагают, что за этими маневрами стоит «подготовка к конфликту».

"Потерянная" американцами российская подлодка нашлась

По мнению британских экспертов, активность российских военных в последнее время возросла, так как Москва «проверяет решимость» НАТО.

«Настроение российской обороны уже несколько месяцев вызывает тревогу. Об этом свидетельствует недавнее наращивание военной мощи недалеко от границы с Украиной. Этот последний шаг может быть направлен на то, чтобы выступить против НАТО, чтобы заставить страны нервничать. Но это определенно означает эскалацию», - заявил военный эксперт Брюс Джонс.

Личный счет,Брюс Джонс,НАТО,
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