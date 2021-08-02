Загадочная миссия: В Британии заволновались из-за российских подлодок в Атлантике

«Настроение российской обороны уже несколько месяцев вызывает тревогу. Об этом свидетельствует недавнее наращивание военной мощи недалеко от границы с Украиной. Этот последний шаг может быть направлен на то, чтобы выступить против НАТО, чтобы заставить страны нервничать. Но это определенно означает эскалацию», - заявил военный эксперт Брюс Джонс.