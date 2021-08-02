Зеленского застали за покупкой вина в супермаркете

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в киевском супермаркете. Фотографию политика, расплачивающегося на кассе в магазине, опубликовал в Facebook пользователь Константин Левошко.
На фото Зеленский складывает покупки в пакет. На украинском президенте надета простая серая футболка и защитная маска черного цвета.
По словам очевидца, вместе с президентом в супермаркете была его охрана, но она «была очень перепуганная».
В комментариях у Левошко поинтересовались, что Владимир Зеленский купил в магазине.
«Три бутылки вина заметил, дальше особо не присматривался», - ответил автор поста.
В августе прошлого года Зеленский зашел в продуктовый магазин во время поездки в Донбасс. Украинский лидер купил кофе навынос. Появление Зеленского вызвало настоящий ажиотаж у местных жителей, которые бросились фотографироваться с ним. После визита Зеленский отметил, что все посетители в магазине были в масках и снимали их только для фото.
В 2018 году президент России Владимир Путин после совещания по проблемам лекарственного обеспечения заехал в аптеку в Пушкине. Президент вызвал заведующую и поинтересовался, есть ли в аптеке препараты первой необходимости.