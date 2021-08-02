Зеленского застали за покупкой вина в супермаркете

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в киевском супермаркете. Фотографию политика, расплачивающегося на кассе в магазине, опубликовал в Facebook пользователь Константин Левошко.

Фото: Constantine Levoshko/Facebook Constantine Levoshko/Facebook

На фото Зеленский складывает покупки в пакет. На украинском президенте надета простая серая футболка и защитная маска черного цвета.

По словам очевидца, вместе с президентом в супермаркете была его охрана, но она «была очень перепуганная».

В комментариях у Левошко поинтересовались, что Владимир Зеленский купил в магазине.

«Три бутылки вина заметил, дальше особо не присматривался», - ответил автор поста.

В августе прошлого года Зеленский зашел в продуктовый магазин во время поездки в Донбасс. Украинский лидер купил кофе навынос. Появление Зеленского вызвало настоящий ажиотаж у местных жителей, которые бросились фотографироваться с ним. После визита Зеленский отметил, что все посетители в магазине были в масках и снимали их только для фото.