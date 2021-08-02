Дорогое удовольствие: в мире задумались о введении налога на мясо

Чтобы сократить влияние производства мяса на экологию необходимо ввести налог на мясо. Такое мнение высказал основатель Beyond Meat Итан Браун, сообщает BBC.
По его идее, такие изменения заставят развиваться рынок растительного белка, который будет улучшать ситуацию с экологией и снижать потребление животного мяса.
Beyond Meat производит «мясо» из гороха и маша, окрашенных соком свёклы и экстрактом яблока. Продукт имитирует вкус и текстуру настоящего мяса. Цены растительного «мяса» выше, чем животного. Но Браун отмечает, что со временем цены упадут благодаря увеличению производства.
Эксперты считают, что налог выгоден Beyond Meat, а также тем компаниям, которые заключили с ними соглашение – McDonalds и материнской компанией KFC, Pizza Hut и Taco Bell — Yum! Brands.
По словам аналитика американской финансовой компании Morningstar Ребекки Шунеман, налог удешевит их продукты по сравнению с мясом животных.