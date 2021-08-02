Дорогое удовольствие: в мире задумались о введении налога на мясо

Чтобы сократить влияние производства мяса на экологию необходимо ввести налог на мясо. Такое мнение высказал основатель Beyond Meat Итан Браун, сообщает BBC.

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По его идее, такие изменения заставят развиваться рынок растительного белка, который будет улучшать ситуацию с экологией и снижать потребление животного мяса.

Beyond Meat производит «мясо» из гороха и маша, окрашенных соком свёклы и экстрактом яблока. Продукт имитирует вкус и текстуру настоящего мяса. Цены растительного «мяса» выше, чем животного. Но Браун отмечает, что со временем цены упадут благодаря увеличению производства.

Эксперты считают, что налог выгоден Beyond Meat, а также тем компаниям, которые заключили с ними соглашение – McDonalds и материнской компанией KFC, Pizza Hut и Taco Bell — Yum! Brands.