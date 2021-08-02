Молния ударила в Останкинскую башню в Москве

В Останкинскую башню снова ударила молния. Фотографию, сделанную очевидцами, опубликовал «Московский комсомолец».
Отмечается, что удар молнии не вызвал помех в телевещании.
Молнии регулярно попадают в Останкинскую башню во время грозы в Москве. Так, 28 июня за полтора часа непогоды в башню попало 22 молнии.
На телебашне работает система грозового предупреждения, которая включается, когда в радиусе 5 км от нее идет гроза. За это время сотрудники могут вывести всех посетителей с наружных балконов на закрытые смотровые площадки и в фойе, чтобы защитить от ударов молний.
В Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) называют Останкинскую башню главным громоотводом Москвы.
Молнии не представляют угрозы для конструкции башни, оснащенной мощной системой молниезащиты.
Ежегодно на Останкинской башне наблюдается до 60-65 разрядов молнии, в большей части молнии бьют не в башню, а из башни в атмосферу. Это связано со способом возникновения молнии "земля-облако", рассказывали ранее в РТРС.
Ранее в понедельник, 2 августа, мощный ураган обрушился на Тверскую область. Скорость ветра во время грозы достигала 25 метров в секунду. Упало более 90 деревьев, пострадали кровли 65 жилых домов. Погибли три человека, в том числе ребенок.