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Дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95 создадут в России

Вечерняя Москваиещё 9
1 час назад

В России начали разрабатывать новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95. Об этом рассказал начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95 создадут в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, по его словам, для ВС России в настоящее время разрабатываются стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М и авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Начальник академии добавил, что для военно-космических сил разрабатываются беспилотные летательные аппараты разных классов, а также радиолокационные станции загоризонтного обнаружения и зенитные ракетные системы и комплексы.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что ракета Х-95 будет применяться в составе вооружения бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М.

— Опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя, — цитирует собеседника агентство.

В настоящее время боевое дежурство в войсках РФ несут комплексы с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые включают в себя такие единицы техники, как знаменитый МиГ-31К и гиперзвуковая ракета на базе комплекса «Искандер». Во время учений эти виды техники достигали скорости в 10 скоростей звука. В конце июня два МиГ-31К впервые перебросили на авиационную базу в Сирии.

На данный момент в России также работают над внутрифюзеляжными гиперзвуковыми ракетами для истребителя пятого поколения Су-57.

Кроме того, в РФ подходят к концу испытания ракетного комплекса с крылатой ракетой «Циркон», которая станет вооружением для подводных лодок ВМС.

В понедельник, 28 июля, президент России Владимир Путин заявил, что уникальные системы вооружений, в том числе зенитные системы С-500 «Прометей» и корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», вскоре будут поставлены на боевое дежурство в РФ. Укрепить оборонный потенциал страны призвана и госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года, приводит слова российского лидера ТАСС.
Личный счет,Владимир Зарудницкий,Владимир Путин,Военная академия генштаба,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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