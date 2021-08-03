В Киеве назвали причину неудачи в борьбе с "Севпотоком — 2"

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Украина озвучила основную причину неудачи в борьбе с "Северным потоком — 2"

Анна Безрукова
1 час назад

Лишение Украины статуса "любимца" в Соединенных Штатах выступило главной причиной краха борьбы Киева с проектом "Северный поток — 2". Это мнение в публикации для "Украинской правды" выразил экс-руководитель правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев. Об этом сообщает РИА Новости.

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Фото: ТАССТАСС

Как отметил Коболев, то, что США ничего не должны Украине -это очевидный факт.

"Почему же Штаты оказывали нам такую широкую поддержку после Революции достоинства ("майдана")? Потому что мы были "любимцами" Байдена", - заявил он.

По его мнению, именно этот статус Украины в глазах Байдена, который на тот период занимал должность вице-президента США, позволял Киеву получать беспрецедентную помощь.

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"Но что случилось сейчас? Ответ напрашивается сам собой - мы лишились своего особого статуса в Белом доме. И не только у нынешнего президента США, а также среди его ближайших соратников", - подчеркнул бывший руководитель "Нафтогаза".

Как полагает Коболев, этот "особенный" статус Украина смогла получить благодаря "майдану", когда "украинцы кровью своих соотечественников подписались под выбором в пользу западного мира", а также вследствие достижения "крупных успехов сразу по ряду очень болезненных, но представляющих критическую важность реформах".

"Все это и позволило нам обрести особый статус. Мы были историей победы "вопреки всему". Все политики, вне зависимости от эпохи и страны, желают ассоциироваться именно с победами, а не провалами. И политики США - не исключение", - написал он.

Личный счет,Андрей Коболев,Нафтогаз,Украинская правда,
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