В Госдуме предложили в три раза увеличить налоговый вычет

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов 3 августа внесут в Госдуму законопроект о повышении предельной суммы социального налогового вычета со 120 тысяч рублей до 360 тысяч. Об этом в своем Telegram-канале написал один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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В опубликованной пояснительной записке говорится, что предельная сумма социального налогового вычета «была установлена более 10 лет и с тех пор ни разу не менялась».

«В то же время стоимость обучения в российских вузах за этот период увеличилась более чем в три раза, цены на лекарства ежегодно дорожали в среднем на 10%, рубль, по оценкам специалистов, обесценился почти в три раза», - подчеркивают авторы.

Как отмечается, благодаря такой мере люди смогут вернуть в семейный бюджет уже порядка 47 тысяч рублей уплаченного НДФЛ за налоговый период.