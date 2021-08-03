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До ₽360 тысяч: россиянам готовят солидную компенсацию за учебу и лечение

Лера Букина
54 минуты назад

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов 3 августа внесут в Госдуму законопроект о повышении предельной суммы социального налогового вычета со 120 тысяч рублей до 360 тысяч. Об этом в своем Telegram-канале написал один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В Госдуме предложили в три раза увеличить налоговый вычет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В опубликованной пояснительной записке говорится, что предельная сумма социального налогового вычета «была установлена более 10 лет и с тех пор ни разу не менялась».

«В то же время стоимость обучения в российских вузах за этот период увеличилась более чем в три раза, цены на лекарства ежегодно дорожали в среднем на 10%, рубль, по оценкам специалистов, обесценился почти в три раза», - подчеркивают авторы.

Как отмечается, благодаря такой мере люди смогут вернуть в семейный бюджет уже порядка 47 тысяч рублей уплаченного НДФЛ за налоговый период.

В Федеральной налоговой службе (ФНС России) сообщили, что общий объем возвращенных налогов за ипотечные кредиты составил 1,86 млрд рублей. При этом граждане недополучили десятки миллиардов рублей, уточнили аналитики «Райффайзенбанка». Жителям России, выплачивающим ипотеку, напомнили о возможности оформления двух налоговых вычетов: от стоимости покупки недвижимости и от процентов по долгу. Как отмечается в исследовании Райффайзенбанка, только 17% заемщиков знают о возможности возврата потраченных средств через оформление сразу двух вычетов.

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