«Нечего им в Америке делать»: в сети прокомментировали дедлайн США российским дипломатам

Пользователи «Рамблера» отметили, что возвращение домой из США российских дипломатов связано с проблемами у нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

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Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что 24 российских дипломата, у которых истекает срок действия виз, должны по требованию Вашингтона покинуть страну до 3 сентября. Почти все из них уедут без замены, потому что США внезапно ужесточили процедуру выдачи виз, отметил он.

Комментируя эту новость, читатели «Рамблера» вспомнили о возвращении домой российских дипломатов, работавших в КНДР. Представителям посольства тогда пришлось ехать в Россию на ручной дрезине из-за прекращения пассажирского сообщения между странами.

«Дрезину высылайте дежурную», - иронично отметил mike alex.

В свою очередь читатель «Рамблера» Светлана Богданова объяснила решение США проблемами у администрации президента Джо Байдена, возникшими из-за газопровода «Северный поток-2».

«Байдену импичмент за «Северный поток – 2» готовят, ему хоть как-то отбиваться надо», - считает она.

А пользователь с ником Веселый Дачник констатировал, что ему от возвращения домой из США российских дипломатов «ни холодно и ни горячо».

«Нечего им в Америке делать! Пусть дома пользу приносят!!!» - считает Сергей Москалёв.

В апреле власти США ввели санкции против России, обвинив Москву в кибератаках и вмешательстве в президентские выборы 2020 года, и выслали десятерых российских дипломатов. РФ в ответ объявила персонами нон грата десятерых сотрудников посольства США в Москве.