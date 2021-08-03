«Нечего им в Америке делать»: в сети прокомментировали дедлайн США российским дипломатам

Пользователи «Рамблера» отметили, что возвращение домой из США российских дипломатов связано с проблемами у нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что 24 российских дипломата, у которых истекает срок действия виз, должны по требованию Вашингтона покинуть страну до 3 сентября. Почти все из них уедут без замены, потому что США внезапно ужесточили процедуру выдачи виз, отметил он.
Комментируя эту новость, читатели «Рамблера» вспомнили о возвращении домой российских дипломатов, работавших в КНДР. Представителям посольства тогда пришлось ехать в Россию на ручной дрезине из-за прекращения пассажирского сообщения между странами.
«Дрезину высылайте дежурную», - иронично отметил mike alex.
В свою очередь читатель «Рамблера» Светлана Богданова объяснила решение США проблемами у администрации президента Джо Байдена, возникшими из-за газопровода «Северный поток-2».
«Байдену импичмент за «Северный поток – 2» готовят, ему хоть как-то отбиваться надо», - считает она.
А пользователь с ником Веселый Дачник констатировал, что ему от возвращения домой из США российских дипломатов «ни холодно и ни горячо».
«Нечего им в Америке делать! Пусть дома пользу приносят!!!» - считает Сергей Москалёв.
В апреле власти США ввели санкции против России, обвинив Москву в кибератаках и вмешательстве в президентские выборы 2020 года, и выслали десятерых российских дипломатов. РФ в ответ объявила персонами нон грата десятерых сотрудников посольства США в Москве.
Позже США вошли в список стран, совершающих «недружественные действия» в отношении России. Эти страны ограничены в возможности нанимать на работу сотрудников из РФ. В конце апреля американские дипломаты приостановили выдачу всех неиммиграционных виз, кроме дипломатических, и предупредили о сложностях с оказанием услуг для граждан США. Американский посол в России Джон Салливан подчеркнул, что после 1 августа посольство США не сможет оказывать консульские услуги.