Туристы из России, которые пострадали в резонансной аварии с автобусом в Турции, поделились подробностями ЧП. Кроме этого, о причинах аварии рассказали в Ростуризме.

«Согласно предварительным сведениям, водитель автобуса потерял управление, транспортное средство пересекло разделительную линию и, оказавшись на встречной полосе, перевернулось», — цитирует ведомство Телеграм-канал URA.RU.

«Водитель вел очень агрессивно, постоянно то газовал, то тормозил», - рассказал один из пострадавших в этой аварии.

Другой пострадавший в этом ДТП Сергей Кремнев рассказал, что конкретно произошло с транспортом в момент аварии. По его словам, проблемы с автобусом начались еще до самого происшествия.

«Мы выезжали из гостиницы. Уже был обратный трансфер в аэропорт в Анталью. По дороге забрали всех туристов и когда забирали последних отъезжающих, у автобуса случились какие-то проблемы колесом», - цитирует Кремнева телеканал «Звезда».

Как пояснил Сергей, водитель автобуса примерно 5-7 минут занимался ремонтом колеса, а затем продолжил путь. Хотя по времени процесс был недолгим, он сопровождался каким-то специфическим запахом.

«Люди высказывали предположения, что это была проблема с тормозными колодками: они или загорелись, или перегрелись. И водитель поливал их водой», - добавил Кремнев.