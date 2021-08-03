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«Вёл автобус агрессивно»: российские туристы раскрыли детали ДТП  в Турции

Анна Безрукова
2 часа назад

Туристы из России, которые пострадали в резонансной аварии с автобусом в Турции, поделились подробностями ЧП. Кроме этого, о причинах аварии рассказали в Ростуризме.

«Согласно предварительным сведениям, водитель автобуса потерял управление, транспортное средство пересекло разделительную линию и, оказавшись на встречной полосе, перевернулось», — цитирует ведомство Телеграм-канал URA.RU.

«Водитель вел очень агрессивно, постоянно то газовал, то тормозил», - рассказал один из пострадавших в этой аварии.

Другой пострадавший в этом ДТП Сергей Кремнев рассказал, что конкретно произошло с транспортом в момент аварии. По его словам, проблемы с автобусом начались еще до самого происшествия.

Появилось видео смертельного ДТП с россиянами в Турции

«Мы выезжали из гостиницы. Уже был обратный трансфер в аэропорт в Анталью. По дороге забрали всех туристов и когда забирали последних отъезжающих, у автобуса случились какие-то проблемы колесом», - цитирует Кремнева телеканал «Звезда».

Как пояснил Сергей, водитель автобуса примерно 5-7 минут занимался ремонтом колеса, а затем продолжил путь. Хотя по времени процесс был недолгим, он сопровождался каким-то специфическим запахом.

«Люди высказывали предположения, что это была проблема с тормозными колодками: они или загорелись, или перегрелись. И водитель поливал их водой», - добавил Кремнев.

После непродолжительной заминки с колесом, автобус направился в сторону аэропорта. Но в определенный момент в процессе движения машина потеряла управление и оказалась на встречной полосе.

Личный счет,Видео,Ростуризм,РИА Ura.ru,ТК "Звезда",
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