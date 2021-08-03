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В Россию могут прийти торнадо

Елена Прошина
9 минут назад

В некоторых регионах Среднего Поволжья во вторник может образоваться торнадо. Такое предупреждение дал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет «МК».

В Россию могут прийти торнадо
Фото: ReutersReuters

Как отметил синоптик, после аномальной жары в Центральной России наблюдается прохождение холодного атмосферного фронта, который сейчас смещается к востоку от Москвы.

При этом в ночное время шторм стихает, поскольку по ночам холодные фронтальные системы ослабевают.

Ниже на 10 градусов: в Москву придет похолодание

Тишковец подчеркнул, что недавнее торнадо в Тверской области является именно торнадо, а не смерчем. Причем это крайне редкое для России явления.

«Он может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью», – отметил эксперт.

Холодный фронт будет постепенно уходить на восток и юго-восток, к Саранску, Пензе, Татарстану и Саратову. 4 августа в этих районах вновь может возникнуть торнадо, а вот в Московском регионе такого явления не ожидается.
Личный счет,Евгений Тишковец,
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