В Россию могут прийти торнадо

В некоторых регионах Среднего Поволжья во вторник может образоваться торнадо. Такое предупреждение дал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет «МК».
Как отметил синоптик, после аномальной жары в Центральной России наблюдается прохождение холодного атмосферного фронта, который сейчас смещается к востоку от Москвы.
При этом в ночное время шторм стихает, поскольку по ночам холодные фронтальные системы ослабевают.
Тишковец подчеркнул, что недавнее торнадо в Тверской области является именно торнадо, а не смерчем. Причем это крайне редкое для России явления.
«Он может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью», – отметил эксперт.