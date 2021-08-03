Суд приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы

Преображенский суд Москвы приговорил к полутора годам ограничения свободы Любовь Соболь, бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом, экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда). Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

Фото: ТАСС ТАСС

«Она была признана виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ) в ходе несогласованной акции оппозиции 23 января в Москве», — сообщила она.

В ходе оглашения приговора Соболь удалили из зала суда за то, что она вела видеосъемку без разрешения председательствующего.

По версии обвинения, гендиректор ООО «Медиа-Лайв» Любовь Соболь публиковала на своем канале в YouTube призывы участвовать в митинге на Пушкинской площади в поддержку Алексея Навального, которому впоследствии суд заменил условный срок в 3,5 года реальным. На не согласованное с властями мероприятие 23 января, по данным мэрии Москвы, вышли 19 человек с подтвержденным коронавирусом.

Соболь отрицала вину, а защита просила ее оправдать, утверждая, что обвинение представило лишь одного свидетеля, который нарушил режим самоизоляции. Он показал, что не разговаривал с Соболь и лично ее не знает.

После несогласованной акции в поддержку Навального в январе было возбуждено девять аналогичных дел в отношении его соратников, среди которых и младший брат оппозиционера Олег Навальный. Их дела еще рассматривает суд.