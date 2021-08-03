"Очень скромный дом": Гордон рассказал о посещении 14 лет назад резиденции Путина

Телеведущий Александр Гордон признался в интервью блогеру Юрию Дудю, что около 14 лет назад бывал в гостях у президента России Владимира Путина . О его резиденции он рассказал в видео, которое опубликовали на YouTube-канале « вДудь ».

«Она увлекалась психологией, и у неё была подруга, которая занималась семейной психологией. И мы тогда (в те времена ещё были носители CD) сняли и выпустили шесть таких CD о семейных отношениях», – рассказал Гордон.

С самим президентом он встретился, когда вышел на перекур на крыльцо. Путин в этот день уезжал по делам и поэтому ждал жену, чтобы с ней попрощаться. Журналист поздоровался с президентом и в тот же момент к ним вышла Людмила.