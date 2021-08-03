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"Очень скромный дом": Гордон рассказал о посещении 14 лет назад резиденции Путина

Елена Прошина
1 час назад

Телеведущий Александр Гордон признался в интервью блогеру Юрию Дудю, что около 14 лет назад бывал в гостях у президента России Владимира Путина. О его резиденции он рассказал в видео, которое опубликовали на YouTube-канале «вДудь».

"Очень скромный дом": Гордон рассказал о посещении 14 лет назад резиденции Путина
Фото: РамблерРамблер

Как объяснил журналист, он приезжал в дом президента, поскольку дружил и работал вместе с его экс-супругой Людмилой.

«Она увлекалась психологией, и у неё была подруга, которая занималась семейной психологией. И мы тогда (в те времена ещё были носители CD) сняли и выпустили шесть таких CD о семейных отношениях», – рассказал Гордон.

С самим президентом он встретился, когда вышел на перекур на крыльцо. Путин в этот день уезжал по делам и поэтому ждал жену, чтобы с ней попрощаться. Журналист поздоровался с президентом и в тот же момент к ним вышла Людмила.

«Слава богу, она вышла. Так вот, я могу сказать – это очень скромный дом, – добавил Гордон.

Личный счет,Александр Гордон,Владимир Путин,
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