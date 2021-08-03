Телеведущая Тутта Ларсен стала жертвой мошенников

Российская телеведущая Тутта Ларсен, проживающая в Донском районе Москвы, в беседе с изданием «Правмир» рассказала, что во время отпуска в ее доме отключили электричество. За время ее отсутствия мошенники выдрали рубильник из щитка.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Злоумышленники часто представляются электриками из местного «Жилищника», сказала телеведущая. Они говорят, что отключают электричество за долги, при этом не предоставляя никаких официальных документов. Ларсен подала заявление в полицию, а также написала пост в Facebook с предупреждением, чтобы жители столицы были бдительны и не верили аферистам. В комментариях ей написали, что подобное происходит по всей Москве.

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Ларсен отметила, что, когда она вместе с семьей вернулась в квартиру, их встретил неприятный запах, доносившийся из холодильника. Без электричества испортились все лежащие в нем продукты.

По словам телеведущей, ранее у нее действительно была задолженность за услуги ЖКХ, однако она оплатила ее. Во время отпуска ей позвонили из вневедомственной охраны и сообщили, что пульт перестал видеть ее квартиру, после чего жилище проверила охрана, которая не нашла ничего подозрительного.

При этом позже оказалось, что кто-то вскрыл щиток и выдернул предохранитель.

«Я теперь вообще не представляю, как в этом запахе жить. У меня с завтрашнего дня начинается суперинтенсивная рабочая неделя » — рассказала она.

На подобное мошенничество пожаловались и соседи Ларсен. Например, житель соседнего подъезда Михаил Нестеров рассказал, что с 2020 года неизвестные люди стали периодически отключать в его квартире электричество, а примерно через месяц из рубильника вынули провода.

После того как мужчина вернулся в город спустя продолжительное время, он обнаружил, что с замка на электрощитке срезали трос — рубильник был выдран, а провода срезаны. В квартире так же испортились продукты, стоял неприятный запах. В «Жилищнике» москвичу сказали, что эти люди приходят не от них. По этой причине они не знали о произошедшем.

В квартире Ларсен электроснабжение восстановили 2 августа. По ее словам, пришел неизвестный мужчина и молча привел все в порядок. Дозвониться в «Жилищник» она так и не смогла.