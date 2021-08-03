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Еврокомиссия уточнила свое отношение к «Спутнику V»

Ura.Ruиещё 37
1 час назад

Признание Еврокомиссией (ЕК) ковид-сертификата Сан-Марино не означает одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом журналистам сообщили в ЕК.

Еврокомиссия уточнила свое отношение к «Спутнику V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еврокомиссия не одобряла никаких вакцин путем принятия решения об эквивалентности ковид-сертификатов. В отношении вакцины „Спутник V“ сертификат вакцинации Сан-Марино будет действовать на тех же условиях, что и цифровой ковид-сертификат ЕС», — заявил представитель Еврокомиссии ТАСС.

В ЕС признали COVID-сертификаты использующей «Спутник V» страны

Ранее сообщалось, что ЕК признала сертификат Сан-Марино, где активно применяли российский препарат, соответствующим сертификатам стран Евросоюза. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что в Сан-Марино «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели безопасности, пишет RT. Однако на «Спутник V» одобрение не распространяется. Собеседник новостного агентства уточнил, что каждая из стран ЕС вправе сама принимать решение о признании сертификатов, выданных привитым российской вакциной.

Личный счет,Российский фонд прямых инвестиций,Еврокомиссия,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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