Еврокомиссия уточнила свое отношение к «Спутнику V»

Признание Еврокомиссией (ЕК) ковид-сертификата Сан-Марино не означает одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом журналистам сообщили в ЕК.

«Еврокомиссия не одобряла никаких вакцин путем принятия решения об эквивалентности ковид-сертификатов. В отношении вакцины „Спутник V“ сертификат вакцинации Сан-Марино будет действовать на тех же условиях, что и цифровой ковид-сертификат ЕС », — заявил представитель Еврокомиссии ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЕК признала сертификат Сан-Марино, где активно применяли российский препарат, соответствующим сертификатам стран Евросоюза. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что в Сан-Марино «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели безопасности, пишет RT. Однако на «Спутник V» одобрение не распространяется. Собеседник новостного агентства уточнил, что каждая из стран ЕС вправе сама принимать решение о признании сертификатов, выданных привитым российской вакциной.