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Россияне экономят на еде, но скупают одежду и обувь

Investing.com Россия
2 часа назад

Россияне стали тратить меньше денег на еду, транспорт, газ и электричество, однако увеличили расходы на одежду и обувь. Об этом говорится в обследовании Росстатом доходов домохозяйств в первом квартале года.

Россияне стали экономить на еде и скупать одежду
Фото: ТАССТАСС

Как пишет газета «Коммерсантъ», до пандемии на одежду и обувь тратили 6–7%, а после — 11–16%. Эксперты называют это изменение потребительского поведения крупнейшим за последние 10 лет. При этом больше всего расходы на одежду и обувь поднялись у беднейших домохозяйств — с 5,8% до 15,9%. Богатейшие увеличили расходы в этой категории с 4,8% до 11,3%.

Такое изменение поведения покупателей не только крупнейшее за последние 10 лет, но еще и необъяснимое. Некоторые аналитики связывают перемены с эффектом «символического завершения локдауна» в конце 2020 года и отложенным спросом. После года ограничений объем сбережений населения вырос, и люди стали активнее тратить накопленные средства.

Тем временем ритейлеры ожидают, что одежда и обувь осенью подорожают минимум на 10%. Бизнес объясняет свои прогнозы увеличением расходов на логистику и сырье, пишет РБК.

«Подорожал пух, подорожали ткани, подорожала фурнитура. Плюс в два раза поднялась стоимость перевозок», — рассказала Business FM гендиректор Finn Flare Ксения Рясова.

Личный счет,Ксения Рясова,Росстат,Business FM,Газета "Коммерсантъ",
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