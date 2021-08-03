Суд приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы

Преображенский суд Москвы признал бывшего юриста ФБК* Любовь Соболь виновной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил на несанкционированной акции и приговорил ее к 1,5 года ограничения свободы. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишут РИА Новости.

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«Признать виновной в совершении преступления назначить наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев», - пояснили в суде.

При этом во время оглашения приговора Соболь нарушила запрет на съемку и была удалена из зала суда.

Адвокат Владимир Воронин уточнил, что Любови Соболь запрещено покидать жилье с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также она трижды в месяц должна приходить в инспекцию.

«Естественно, мы не согласны и будем обжаловать приговор», - заявил защитник.

Это первый приговор по делу, возбужденному после зимних несогласованных акций в Москве, по которому обвиняемыми проходят также брат основателя ФБК* Алексея Навального Олег, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, Олег Степанов и Дмитрий Барановский и Анастасия Васильева.

По версии следствия, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания».

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с Навального, ФБК* и Любови Соболь по 29 млн рублей в качестве компенсации по иску компании «Московский школьник».