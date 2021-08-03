Россиянам упростят оформление пенсий и пособий

Для получения соцподдержки россиянам теперь не нужно будет тратить время на то, чтобы изучать перечень имеющихся госуслуг и сверять, могут ли они на них рассчитывать. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития. Обновленные правила разработки регламентов предоставления госуслуг утвердило правительство.
«Портал госуслуг автоматически будет предлагать подобранный под конкретного заявителя вариант услуги с четким перечнем необходимых документов, сроками предоставления услуги и конкретным результатом. Для этого гражданину нужно будет заполнить все разделы личного кабинета на портале госуслуг», – указали в министерстве.
При предоставлении субсидии на оплату ЖКУ портал оповестит, какие документы нужно подать в зависимости от гражданства, состава семьи, наличия или отсутствия зарегистрированных в квартире людей. При назначении пенсии будут также подробно разъяснять гражданам правила.
Механизм профилирования для более чем 600 федеральных услуг должны внедрить до 2023 года, а для всех региональных и муниципальных услуг – до 2024 года.
Для того чтобы получить прибавку к пенсии с 1 августа, работающим пенсионерам нужно иметь официальные доходы от работы в предшествующем году, сообщил агентству заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Работающим пенсионерам каждый год в августе производят перерасчет страховой пенсии. Сумма увеличения пенсии у работающих пенсионеров может быть разной. По его словам, прибавку рассчитывают как произведение количества индивидуальных коэффициентов, которые пенсионер заработал за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента.