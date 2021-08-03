Россиянам упростят оформление пенсий и пособий

Для получения соцподдержки россиянам теперь не нужно будет тратить время на то, чтобы изучать перечень имеющихся госуслуг и сверять, могут ли они на них рассчитывать. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития. Обновленные правила разработки регламентов предоставления госуслуг утвердило правительство.

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«Портал госуслуг автоматически будет предлагать подобранный под конкретного заявителя вариант услуги с четким перечнем необходимых документов, сроками предоставления услуги и конкретным результатом. Для этого гражданину нужно будет заполнить все разделы личного кабинета на портале госуслуг», – указали в министерстве.

При предоставлении субсидии на оплату ЖКУ портал оповестит, какие документы нужно подать в зависимости от гражданства, состава семьи, наличия или отсутствия зарегистрированных в квартире людей. При назначении пенсии будут также подробно разъяснять гражданам правила.

Механизм профилирования для более чем 600 федеральных услуг должны внедрить до 2023 года, а для всех региональных и муниципальных услуг – до 2024 года.