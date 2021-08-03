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Онищенко призвал россиян не ездить отдыхать в поддерживающую Украину Турцию

Lenta.ru
1 час назад

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал россиян не ездить отдыхать в Турцию, которая «продает оружие Украине» и поддерживает войну на Донбассе. Об этом он заявил в интервью радио «Комсомольская правда».

"Окститесь!": Онищенко обратился к отдыхающим в Турции россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Онищенко прокомментировал произошедшую 2 августа аварию с автобусом в Анталье, в которой погибли трое российских туристов, назвав инфраструктуру турецких курортов полностью разваленной. Он отметил, что раньше происшествия случались в горных районах, но ДТП «на прямой дороге» он не видит оправдания.

«Я не могу простить вот ту команду, так называемую представительную делегацию России, которая ездила туда, якобы, оценивать ситуацию готовности турок принимать наших людей», — заявил депутат Госдумы.

Также академик РАН добавил, что, отдыхая в Турции, российские туристы «поднимают экономику этой страны» и вкладывают деньги в военно-промышленный комплекс. Онищенко отметил, что республика продает оружие Украине, которая грозится расстреливать беспилотниками Донбасс.

«Все забыли о той трагедии, когда был сбит наш истребитель турками, ракетами, которые — я не исключаю — тоже были оплачены нашей любовью к турецкому берегу», — упрекнул слушателей радио депутат.

Бывший глава Роспотребнадзора призвал коллег из Ростуризма «относится с уважением к россиянам» и развивать инфраструктуру внутри страны. Он подчеркнул, что отечественные курорты необходимо модернизировать и повышать на них уровень сервиса. «Так вот, сограждане, дорогие мои, я к вам обращаюсь, — окститесь! Посмотрите на все это трезво!», — обратился к россиянам Онищенко.

Ранее в июне депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал остановить рост цен на отечественных курортах и «приучить людей отдыхать в России». Как отметил Миронов, коронавирусные ограничения предоставили «блестящую» возможность, чтобы развивать и популяризировать отдых внутри страны, однако «власти [этой возможностью] не воспользовались».

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