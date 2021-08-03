«Все хорошо, но так жить нельзя»: что чиновники говорили о выплатах россиянам

С 1 августа работающим пенсионерам полагается прибавка к пенсии. Ее можно получить, если гражданин имеет официальные доходы от работы в предшествующем году,

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Работающим пенсионерам каждый год в августе производят перерасчет страховой пенсии.

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Вопрос пенсий и положенных выплат всегда волновал россиян. Масла в огонь подливали фразы чиновников, которые не раз в свое время высказывались о социальной поддержке россиян. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи жителями Заводского района в 2018 году не исключил, что государственные пенсии в принципе отменят.

«Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», – заявил он.

«Рамблер» вспомнил и другие высказывания чиновников. Так, Ольга Глацких, директор молодежной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике, заявила на встрече со старшеклассниками и студентами Кировграда, что государство молодым людям «вообще ничего не должно». По ее словам, «вам должны ваши родители... Государство не просило вас рожать».

Многодетным семьям также следует самим справляться и с другими проблемами, кроме яслей: региональный бюджет на их нужды тратить не так уж и рационально, заявил однажды депутат омского горсовета от «Единой России» Алексей Провозин.

«Так называемые многодетные семьи уже обошлись нам в 73 миллиона рублей минимум. Моя позиция: если воля государева, то пусть государь и платит за так называемые многодетные семьи, которые в большинстве случаев таковыми не являются. Я лично совершенно не хочу платить за многодетную семью, ни за газ, ни за воду для многодетной семьи, ни за электроэнергию. Федеральная воля, пусть деньги будут федеральные. Это мое мнение», — цитирует Провозина портал superomsk.ru.

Стоит упомянуть и о фразе зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, охватившей соцсети и ставшей мемом.

«Денег нет, но вы держитесь», – сказал однажды он в ходе визита в Крым в ответ на жалобу местной жительницы о маленьком размере пенсии.

И, как сказал в свое время Виктор Томенко, глава Алтайского края, после объезда районов края в рамках предвыборной кампании на пост губернатора, нельзя так дальше жить.

«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя», – заявил он.

В общей сложности с 2015 года по 2021 год страховые пенсии проиндексировали на 44,83%.