«Все хорошо, но так жить нельзя»: что чиновники говорили о выплатах россиянам

С 1 августа работающим пенсионерам полагается прибавка к пенсии. Ее можно получить, если гражданин имеет официальные доходы от работы в предшествующем году,
Работающим пенсионерам каждый год в августе производят перерасчет страховой пенсии.
Вопрос пенсий и положенных выплат всегда волновал россиян. Масла в огонь подливали фразы чиновников, которые не раз в свое время высказывались о социальной поддержке россиян. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи жителями Заводского района в 2018 году не исключил, что государственные пенсии в принципе отменят.
«Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», – заявил он.
«Рамблер» вспомнил и другие высказывания чиновников. Так, Ольга Глацких, директор молодежной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике, заявила на встрече со старшеклассниками и студентами Кировграда, что государство молодым людям «вообще ничего не должно». По ее словам, «вам должны ваши родители... Государство не просило вас рожать».
Многодетным семьям также следует самим справляться и с другими проблемами, кроме яслей: региональный бюджет на их нужды тратить не так уж и рационально, заявил однажды депутат омского горсовета от «Единой России» Алексей Провозин.
«Так называемые многодетные семьи уже обошлись нам в 73 миллиона рублей минимум. Моя позиция: если воля государева, то пусть государь и платит за так называемые многодетные семьи, которые в большинстве случаев таковыми не являются. Я лично совершенно не хочу платить за многодетную семью, ни за газ, ни за воду для многодетной семьи, ни за электроэнергию. Федеральная воля, пусть деньги будут федеральные. Это мое мнение», — цитирует Провозина портал superomsk.ru.
Стоит упомянуть и о фразе зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, охватившей соцсети и ставшей мемом.
«Денег нет, но вы держитесь», – сказал однажды он в ходе визита в Крым в ответ на жалобу местной жительницы о маленьком размере пенсии.
И, как сказал в свое время Виктор Томенко, глава Алтайского края, после объезда районов края в рамках предвыборной кампании на пост губернатора, нельзя так дальше жить.
«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя», – заявил он.
В общей сложности с 2015 года по 2021 год страховые пенсии проиндексировали на 44,83%.
Для получения соцподдержки россиянам теперь не нужно будет тратить время на то, чтобы изучать перечень имеющихся госуслуг и сверять, могут ли они на них рассчитывать. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития. Обновленные правила разработки регламентов предоставления госуслуг утвердило правительство.