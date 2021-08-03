«На 3 пакета молока»: в Сети возмутились размером прибавки к пенсии

Пользователи «Рамблера» высказались об индексации пенсии с 1 августа. Как выяснилось, для тех пенсионеров, которые работали в 2020 году и прекратили работать в 2021 году, цена одного коэффициента составляет 98,86 рублей, а максимальная прибавка - 296,58 рублей. Для тех, кому назначили пенсию, например, в 2017 году, но кто продолжает непрерывно работать сейчас, цена одного коэффициента не меняется - она равна 78,28 рублей. Соответственно, максимальное увеличение пенсии с 1 августа в этом случае достигнет 234,84 рублей.
«Перерасчет пенсий запутан так, чтобы никто ничего не понял», - высказался Vlad.
Кто-то и вовсе оскорбился таким перерасчетом.
«Это издевательство над работающими стариками! Их пенсия не должна зависеть от того работает старик, или нет. Они уже заработали свою пенсию!» - негодует Alex S.
Также кто-то счел, что такой индексации не хватит на жизнь.
«Прибавку дали, на 3 пакета молока», - сетует Moderfinacu Pidorgnoinui.
Среди читателей портала оказались и те, что считает, что пожилые граждане живут в стране благополучно и без индексации.
«Пенсионеры и так живут достойно», - прокомментировал Денис Тупилин.
Для того чтобы получить прибавку к пенсии с 1 августа, работающим пенсионерам нужно иметь официальные доходы от работы в предшествующем году, сообщил агентству заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Работающим пенсионерам каждый год в августе производят перерасчет страховой пенсии. Сумма увеличения пенсии у работающих пенсионеров может быть разной. По его словам, прибавку рассчитывают как произведение количества индивидуальных коэффициентов, которые пенсионер заработал за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента.