«На 3 пакета молока»: в Сети возмутились размером прибавки к пенсии

Пользователи «Рамблера» высказались об индексации пенсии с 1 августа. Как выяснилось, для тех пенсионеров, которые работали в 2020 году и прекратили работать в 2021 году, цена одного коэффициента составляет 98,86 рублей, а максимальная прибавка - 296,58 рублей. Для тех, кому назначили пенсию, например, в 2017 году, но кто продолжает непрерывно работать сейчас, цена одного коэффициента не меняется - она равна 78,28 рублей. Соответственно, максимальное увеличение пенсии с 1 августа в этом случае достигнет 234,84 рублей.

Фото: ТАСС ТАСС

«Перерасчет пенсий запутан так, чтобы никто ничего не понял», - высказался Vlad.

Кто-то и вовсе оскорбился таким перерасчетом.

«Это издевательство над работающими стариками! Их пенсия не должна зависеть от того работает старик, или нет. Они уже заработали свою пенсию!» - негодует Alex S.

Также кто-то счел, что такой индексации не хватит на жизнь.

«Прибавку дали, на 3 пакета молока», - сетует Moderfinacu Pidorgnoinui.

Среди читателей портала оказались и те, что считает, что пожилые граждане живут в стране благополучно и без индексации.

«Пенсионеры и так живут достойно», - прокомментировал Денис Тупилин.