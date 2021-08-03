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Власти России отказались повысить сумму налогового вычета

Lenta.ru
37 минут назад

Правительство России не поддержало законопроект о повышении предельной суммы для получения налогового вычета в три раза — со 120 тысяч рублей до 360 тысяч. Об этом со ссылкой на заключение кабмина сообщает РИА Новости.

Правительство отказалось повысить сумму налогового вычета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В нем сказано, что инициатива депутатов ЛДПР и сенатора Сергея Леонова приведет к увеличению расходов из бюджетов субъектов федерации. При этом в пояснительной записке нет оценки этих расходов и источников для их компенсации.

Тем не менее авторы законопроекта все равно внесли его на рассмотрение в Госдуму. Они отметили, что предельная сумма была установлена более десяти лет назад и с тех пор не пересматривалась, хотя стоимость товаров и услуг заметно возросла, а курс рубля упал почти в три раза.

При нынешних нормах максимальный размер средств, которые россиянин может получить при тратах на лечение, обучение, формирование пенсионных накоплений и физкультурно-оздоровительные услуги, составляет 15,6 тысячи рублей в год (13 процентов налога на доходы физических лиц от 120 тысяч рублей). В случае принятия поправок сумма вырастет до 46,8 тысячи.

Ранее сообщалось, что с 1 августа вступил в силу закон о налоговом вычете для средств, потраченных на спорт. Получить его можно не только на себя, но и на детей.

Личный счет,Сергей Леонов,ЛДПР,Госдума,Правительство РФ,РИА Новости,
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