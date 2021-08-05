Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране границы страны, сообщает «БелТА».

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна <...> Закройте каждый метр границы», — заявил глава государства.

Ранее белорусские пограничники начали комплексные оперативно-тактические учения рядом с Евросоюзом, которые продлятся до 12 августа. В маневрах принимают участие пограничники в Гродненской области, которая граничит с Литвой и Польшей.

В свою очередь Литва заявила об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз. Литовские власти выразили мнение, что Минск таким образом добивается смены санкционной политики в отношении Белоруссии. В то же время белорусские власти подчеркнули, что ничего нового в потоке нелегалов нет и бороться с ним надо совместными усилиями.