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Лукашенко поручил закрыть каждый метр белорусской границы

Газета.Ruиещё 11
5 августа 2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране границы страны, сообщает «БелТА».

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна <...> Закройте каждый метр границы», — заявил глава государства.

Ранее белорусские пограничники начали комплексные оперативно-тактические учения рядом с Евросоюзом, которые продлятся до 12 августа. В маневрах принимают участие пограничники в Гродненской области, которая граничит с Литвой и Польшей.

Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной

В свою очередь Литва заявила об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз. Литовские власти выразили мнение, что Минск таким образом добивается смены санкционной политики в отношении Белоруссии. В то же время белорусские власти подчеркнули, что ничего нового в потоке нелегалов нет и бороться с ним надо совместными усилиями.

Кроме того, Литва начала строительство забора на границе с Белоруссией. Впоследствии стало известно, что стране не хватает колючей проволоки для сооружения забора, после чего Эстония пообещала подарить Литве 100 км проволоки.

Личный счет,Видео,Александр Лукашенко,ЕС,
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