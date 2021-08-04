Пожилые американцы накопили $35 трлн

Началась величайшая передача богатства в современной истории, пишет The Wall Street Journal.

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Бэби-бумеры (рожденные в 1946-1964 годах) и пожилые американцы потратили десятилетия, накапливая огромные запасы денег. По данным Федеральной резервной системы, в конце первого квартала этого года чистая стоимость активов американцев в возрасте 70 лет и старше составляла почти $35 трлн: это 27% всего богатства США по сравнению с 20% три десятилетия назад. Их благосостояние составляет 157% валового внутреннего продукта США, что более чем вдвое превышает долю 30 лет назад.

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Состояние старших поколений Америки увеличилось за счет бурного роста экономики после Второй мировой войны, снижения налоговых ставок для семей с высокими доходами и роста рынков недвижимости и фондовых рынков. В то же время упадок национальной пенсионной системы и десятилетие низких процентных ставок заставили многих людей тратить свои сбережения.

Они начали раздавать деньги своим наследникам и тратить их на покупку домов, открытие бизнеса и благотворительность. По данным исследовательской и консалтинговой компании Cerulli Associates, старшее поколение потеряет около $70 трлн в период с 2018 по 2042 год. Примерно $61 трлн пойдет наследникам — в основном миллениалам и представителям поколения X, а остальная часть будет отдана на благотворительность.

Согласно анализу данных ФРС, проведенному экономистами из подразделения Capital One Financial, средняя сумма наследства в 2019 году составила $212 854, что на 45% больше, чем в 1998 году с поправкой на инфляцию.

И люди не ждут, пока умрут. Ежегодный объем подарков, о которых налогоплательщики отчитались в Налоговой службе США, вырос до $75 млрд в 2016 году с $45 млрд в 2010 году (с поправкой на инфляцию).

Когда исполнительный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, которому 90 лет, решил раздать почти все свои деньги, он направил большую их часть в фонды, которыми управляют его трое детей.