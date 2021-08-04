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«Доктор с земли»: Проценко объяснил решение уйти в политику

News.ru
57 минут назад

Главный врач Городской клинической больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил, почему решил пойти в политику, об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Главврач Коммунарки объяснил решение уйти в политику
Фото: Denis Protsenko/facebook.comDenis Protsenko/facebook.com

Ключевой момент — это обращение ко мне и желание руководства страны, чтоб переменами, которых требует система здравоохранения, занимались не профессиональные политики, а доктора «с земли», которые видят проблему, — рассказал Проценко.

Он пояснил, что «Единая Россия» собрала команду медиков, которые хотят изменить ситуацию в системе здравоохранения. В частности, он привёл пример прошедшего недавно консилиума, где собрались ведущие специалисты в области реабилитологии, чтобы обсудить назревшие изменения по теме реабилитации.

Ранее Проценко заявил, что одним из путей блокирования распространения мутаций коронавируса является вакцинация населения от новой инфекции. По словам медика, мутация вируса является его естественной эволюцией. При этом современная вакцина не утрачивает свою актуальность и для новых штаммов.

Личный счет,Денис Проценко,Единая Россия,Комсомольская правда,
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