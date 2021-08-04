Главврач Коммунарки объяснил решение уйти в политику

Главный врач Городской клинической больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил, почему решил пойти в политику, об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Фото: Denis Protsenko/facebook.com Denis Protsenko/facebook.com

Ключевой момент — это обращение ко мне и желание руководства страны, чтоб переменами, которых требует система здравоохранения, занимались не профессиональные политики, а доктора «с земли», которые видят проблему, — рассказал Проценко.

Он пояснил, что «Единая Россия» собрала команду медиков, которые хотят изменить ситуацию в системе здравоохранения. В частности, он привёл пример прошедшего недавно консилиума, где собрались ведущие специалисты в области реабилитологии, чтобы обсудить назревшие изменения по теме реабилитации.