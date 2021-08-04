Синоптик: жары в Москве не будет

К ближайшим выходным в столичный регион придёт комфортное тепло. Температура воздуха к концу недели достигнет показателей в 27 градусов тепла, а в течение недели будет находиться на отметке плюс 20–25 градусов. При этом ожидать жары в Москве уже не приходится. Об этом ТАСС рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам синоптика, к выходным столичный регион попадёт в тёплый сектор циклона, температура составит плюс 25–27 градусов.

Вполне порадуемся комфортному теплу, — заверил Тишковец.

При этом до конца недели в столице будет довольно прохладно — от 20 до 25 градусов. Тишковец назвал такую погоду прохладной — но только в сравнении с той жарой, которая наблюдалась в регионе в середине июля.

Мы сейчас вернулись в рамки климатической нормы: ночами воздух будет остывать до плюс 9–14 градусов, а днем будет плюс 20–25 градусов, — сообщил специалист.