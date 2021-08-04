Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Синоптик рассказал, что жары в Москве не будет

News.ruиещё 4
1 час назад

К ближайшим выходным в столичный регион придёт комфортное тепло. Температура воздуха к концу недели достигнет показателей в 27 градусов тепла, а в течение недели будет находиться на отметке плюс 20–25 градусов. При этом ожидать жары в Москве уже не приходится. Об этом ТАСС рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик: жары в Москве не будет
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

По словам синоптика, к выходным столичный регион попадёт в тёплый сектор циклона, температура составит плюс 25–27 градусов.

Вполне порадуемся комфортному теплу, — заверил Тишковец.

При этом до конца недели в столице будет довольно прохладно — от 20 до 25 градусов. Тишковец назвал такую погоду прохладной — но только в сравнении с той жарой, которая наблюдалась в регионе в середине июля.

Мы сейчас вернулись в рамки климатической нормы: ночами воздух будет остывать до плюс 9–14 градусов, а днем будет плюс 20–25 градусов, — сообщил специалист.

Ранее психолог рассказала, как преодолеть хандру из-за окончания лета.

Личный счет,Евгений Тишковец,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители