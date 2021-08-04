Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Муж Скабеевой отчитался о своих доходах перед выборами в Госдуму

News.ru
30 минут назад

Соведущий программы «60 минут» Евгений Попов отчитался о своих доходах перед выборами в Государственную думу, пишет URA.RU. Муж Ольги Скабеевой, который баллотируется от партии «Единая Россия», ранее оказался в центре скандала из-за расследования ФБК (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) о доходах журналиста.

Муж Скабеевой отчитался о доходах перед выборами в Госдуму
Фото: Кадр из программыКадр из программы

Ведущий отметил, что совокупный доход семьи за 2020 год составил 11,4 миллиона рублей. При этом, основной доход Попова формировался из выплат от ВГТРК, Пенсионного фонда, ВТБ, Сбербанка и Тинькофф Банка, а также, как указано, от автодилера «Рольф».

В самой декларации Попов указал квартиру площадью 104,6 квадратных метра и два нежилых помещения общей площадью 352,1 квадратных метра, а также автомобиль Mercedes GLE 300 d 4matic 2020 года выпуска (примерная стоимость — шесть миллионов рублей). В двух из трёх объектов недвижимости Попов указан как совладелец.

Ранее Евгений Попов на личной странице в Instagram жёстко ответил сторонникам оппозиционера Алексея Навального на их якобы расследование о своей семье. Он также активно ведёт предвыборную кампанию: ранее он отчитал припарковавшегося на тротуаре «братка» на Mercedes в районе Дорогомилово.
Личный счет,Ольга Скабеева,Алексей Навальный,Евгений Попов,Тинькофф банк,Банк ВТБ,Единая Россия,Сбербанк России,Госдума,РИА Ura.ru,ВГТРК,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители