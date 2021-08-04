Муж Скабеевой отчитался о доходах перед выборами в Госдуму

Соведущий программы «60 минут» Евгений Попов отчитался о своих доходах перед выборами в Государственную думу, пишет URA.RU. Муж Ольги Скабеевой, который баллотируется от партии «Единая Россия», ранее оказался в центре скандала из-за расследования ФБК (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) о доходах журналиста.

Фото: Кадр из программы Кадр из программы

Ведущий отметил, что совокупный доход семьи за 2020 год составил 11,4 миллиона рублей. При этом, основной доход Попова формировался из выплат от ВГТРК, Пенсионного фонда, ВТБ, Сбербанка и Тинькофф Банка, а также, как указано, от автодилера «Рольф».

В самой декларации Попов указал квартиру площадью 104,6 квадратных метра и два нежилых помещения общей площадью 352,1 квадратных метра, а также автомобиль Mercedes GLE 300 d 4matic 2020 года выпуска (примерная стоимость — шесть миллионов рублей). В двух из трёх объектов недвижимости Попов указан как совладелец.