Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Осень придет в Центральную Россию в середине августа

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Осенняя погода в центральной части России начнет устанавливаться в середине августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Синоптик рассказал о приходе осени в Центральную Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вторая половина августа будет подготовкой к развороту на осень, еще не буквально, конечно, но погода будет перестраиваться. Я не вижу в дальнейшем развития погоды по жаркому сценарию", - заявил синоптик.

Он добавил, что в первой половине августа температура воздуха будет выше климатической нормы. Последующие дни будут дождливыми - осадков выпадет больше, чем обычно.

"Август у нас будет хлябистый, дождливый, осадков у нас будет как минимум в 1,5 раза больше положенных нормой в центральной России", - сказал Тишковец.

Ранее россиян предупредили о появлении торнадо в регионах Среднего Поволжья.

Личный счет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители