Синоптик рассказал о приходе осени в Центральную Россию

Осенняя погода в центральной части России начнет устанавливаться в середине августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"Вторая половина августа будет подготовкой к развороту на осень, еще не буквально, конечно, но погода будет перестраиваться. Я не вижу в дальнейшем развития погоды по жаркому сценарию", - заявил синоптик.
Он добавил, что в первой половине августа температура воздуха будет выше климатической нормы. Последующие дни будут дождливыми - осадков выпадет больше, чем обычно.
"Август у нас будет хлябистый, дождливый, осадков у нас будет как минимум в 1,5 раза больше положенных нормой в центральной России", - сказал Тишковец.
Ранее россиян предупредили о появлении торнадо в регионах Среднего Поволжья.