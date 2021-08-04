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Россиянам назвали действенный способ уберечь деньги от инфляции

News.ru
1 час назад

Инфляция в России, по данным ЦБ, в первой половине 2021 года стала рекордной за пять лет. Эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали россиянам о самых популярных и самых действенных способах сохранить сбережения.

Эксперты назвали способ уберечь деньги от инфляции
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

В июле Центробанк поднял ключевую ставку до значений, аналогичных инфляционным. Причин разгона инфляции было несколько — от роста мировых цен на продовольствие и металлы до локальных перекосов спроса и предложения.

Снижение до 4% будет наблюдаться в лучшем случае ко второй половине 2022 года, считают в ЦБ. Но эксперты напомнили, что с ростом ключевой ставки, повысились и ставки по банковским депозитам. В частности россияне, не желающие рисковать, могут положить деньги на рублёвый вклад — самый безопасный способ сохранения средств.

Также специалисты советуют присмотреться к такому инструменту как покупка коротких ОФЗ со сроком погашения около года. Из консервативных вариантов — покупка жилья или валюты и золота.

Также деньги можно отправить на валютный вклад, купить еврооблигации крупных российских и зарубежных компаний.

Из более рисковых, но и более доходных инструментов — инвестиции на фондовом рынке. Но новичкам там делать нечего, уверены эксперты.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что регулирование цен на отдельные товары следуют заменить на целевые субсидии и другие меры поддержки нуждающихся граждан.
Личный счет,Алексей Кудрин,Счетная палата,Центральный банк России,газета "Известия",
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