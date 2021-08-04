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Шойгу рассказал об участии Минобороны в создании "Спутника V"

Газета.Ruиещё 1
37 минут назад

Министерство обороны России с самого начала принимало участие в разработке российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу в интервью газете "Комсомольская правда".

Шойгу раскрыл роль военных в создании "Спутника V"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр напомнил, что непосредственно военные специалисты еще в 2015 году по поручению президента России Владимира Путина создали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола, в том числе и на себе.

По его словам, эти же военные имели отношение к созданию противокоронавирусного препарата.

"Весной прошлого года 48-м Центральным научно-исследовательским институтом совместно с Институтом имени Гамалеи были проведены доклинические исследования вакцины на животных. Они доказали ее эффективность и безопасность", - сказал Шойгу.

Генерал армии рассказал, что в мае прошлого года президент был осведомлен об этих испытаниях, и спустя всего месяц были сформированы группы военных и гражданских добровольцев, которые участвовали в клинических испытаниях вакцины на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и клиники Медицинского института имени Сеченова.

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Министр подчеркнул, что исследования подтвердили высокую эффективность и безопасность препарата, благодаря чему в августе прошлого года он был зарегистрирован и после стал доступен для вакцинации военнослужащих и граждан страны.

По словам Шойгу, военные специалисты также причастны к разработке тест-систем, определяющих наличие коронавируса SARS-CoV-2. Ранее сообщалось, что в Минобороны начали разработку жвачки-лекарства от коронавируса.

Личный счет,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,Комсомольская правда,
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