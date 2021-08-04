В США предупредили о «наказании» Украины после запуска «Северного потока-2»

После завершения строительства газопровода «Северный поток-2» Россия сможет наказать Украину, не вызывая широкое международное возмущение. Об этом пишет обозреватель Джон Рюль в статье для журнала National Interest.

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По мнению обозревателя, введение в эксплуатацию «Северного потока – 2» гарантирует усиление зависимости Европы от российского газа, а также «ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Польши и Украины».

«Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через ее территорию, но не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, и желание у ЕС выступать в качестве посредника поубавится», — уверен Джон Рюль.

Он также отметил, что после запуска газопровода Киев рискует не только потерять плату за транзит, но и лишиться жизненно важного источника энергии. Однако власти Украины не смогут рассчитывать на широкое международное «возмущение» по этому поводу.

«Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину и Польшу. 4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода. Ожидается, что «Северный поток – 2» будет полностью достроен до конца августа.