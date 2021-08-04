«Безработная» Буланова и «король гламура» без штанов: звёзды - кандидаты в Госдуму отчитались о доходах

На предстоящие выборы в Государственную Думу решили пойти сразу несколько представителей шоу-бизнеса. Им всем уже выдали удостоверения кандидатов, после чего ЦИК обязал их отчитаться о доходах.

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Как сообщает издание СтарХит, 52-летняя Татьяна Буланова впервые идет в большую политику. По признанию артистки, пока она до конца не определилась с программой и еще размышляет над своим выдвижением. При этом певица с радостью сообщила, что зарабатывает по 300 тысяч в месяц, а уровень ее годового дохода не превышает 3,6 миллиона рублей. Для суперзвезды 90-х это кажется незначительной суммой, хотя сама певица ранее говорила, что в пандемию у нее совсем не было работы и она смогла отдохнуть.

Другая претендентка на место в Госдуме - 34-летняя Виктория Дайнеко - раскрыла куда более серьезную ведомость. Так, в прошлом году бывшая выпускница «Фабрики звезд» заработала около13 миллионов рублей. Также у нее в собственности есть 11-летняя машина «Мерседес» и относительно новый кроссовер Porsche Macan 2019-го года. На счетах певицы в банках находится 4,3 миллиона рублей.

Что касается 58-летнего Сергея Зверева, он настолько проникся проблемами спасения Байкала и природы, что совсем забыл о необходимости зарабатывать на жизнь.

Так, «король гламура» за прошлый год заработал всего 300 тысяч рублей — это немногим более 25 тысяч рублей в месяц. Зарплату он получал в Российском авторском обществе, а также в «Комеди Клаб Продакшн».