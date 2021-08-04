«В качестве туриста»: в Крыму назвали условие для визита Зеленского

"Если Зеленский действительно испытывает такую сильную тоску по Крыму и любит его, то он может посещать полуостров с частным визитом как простой турист: поесть рапанов, прыгнуть со скалы в море, погылять в горах, выпить крымского вина. Но перед поездкой будет честно, если он официально откажется от своих националистических замашек и признает выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, а также будет проводить политику по сближению двух стран", — заявил Фикс РИА Новости.