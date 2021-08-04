«В качестве туриста»: в Крыму назвали условие для визита Зеленского

Первый вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского РИА Новости по поводу того, что Крым никогда не будет принадлежать России.
Напомним, ранее в интервью телеканалу "Дом" Зеленский вспомнил про свой отдых в Крыму в молодости, и заявил, что россияне никогда не смогут полюбить этот край так, как украинцы. Также он сказал, что считает возвращение полуострова под контроль Киева - всего лишь вопрос времени.
"Если Зеленский действительно испытывает такую сильную тоску по Крыму и любит его, то он может посещать полуостров с частным визитом как простой турист: поесть рапанов, прыгнуть со скалы в море, погылять в горах, выпить крымского вина. Но перед поездкой будет честно, если он официально откажется от своих националистических замашек и признает выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, а также будет проводить политику по сближению двух стран", — заявил Фикс РИА Новости.
Он также добавил, что считает Зеленского хорошим и талантливым юмористом, но исторически безграмотным политиком.
"Если бы он со всей ответственностью относился к трактовкам истории, то ему было бы известно, что Крым никогда не принадлежал Украине. Это исторически русские земли, в 1990-х нелегально и временно приватизированные Украиной, олигархи которой видели в полуострове исключительно большую фирму для извлечения прибыли и застройки южного побережья своими замками и коттеджами", — подытожил Ефим Фикс.
Отметим, что Зеленский неоднократно заявлял, что киевские власти предпринимают все возможное для "возврата Крыма". С этой целью была запущена "Крымская платформа", к которой предложили присоединиться Соединенным Штатам, Турции, Британии, Канаде и государствам Евросоюза. Саммит планируют провести 23 августа.