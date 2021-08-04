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В Банке России дали совет на случай звонков «из ЦБ»

Лера Букина
59 минут назад

Телефонные мошенники стали чаще выдавать себя за сотрудников Центробанка. О том, как себя вести, если поступил такой звонок, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

В Банке России дали совет на случай звонков «из ЦБ»
Фото: ТАССТАСС

В разговоре с потенциальными жертвами лжесотрудники ЦБ сообщают о том, что они якобы зафиксировали сомнительную финансовую операцию, для отмены которой необходимо назвать банковские или персональные данные.

Как отметили в регуляторе, сотрудники Банка России никогда не звонят физическим лицам. Все дело в том, что у ЦБ нет полномочий работать с личными счетами граждан, пояснил Сычев.

«Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит – это абсолютная неправда. Я еще обращу внимание на то, что по Гражданскому кодексу распоряжаться деньгами на счете физического лица имеет право только владелец этого счета и никто другой», – заявил он.

На подобные звонки нужно правильно реагировать, отметил специалист. Он рекомендуют сразу прерывать разговор с теми, кто пытается получить конфиденциальную информацию.

Если денежные средства оказались в зоне риска, следует перезвонить в свой банк по номеру с обратной стороны пластиковой карты и уточнить ситуацию, заключил заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России.

Как сообщили в Сбербанке, мошенники придумали новую схему кражи денег россиян. Они выманивают средства через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов. Злоумышленники обещают награду участникам конкурса, однако в связи с запретом на перевод валюты внутри России выигрыш нужно конвертировать в рубли, за что аферисты просят заплатить небольшую комиссию. Речь идет о «выигрыше» в несколько тысяч долларов.

Личный счет,Артем Сычев,Центральный банк России,ИА Sputnik,
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