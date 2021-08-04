Экономист предсказал «обнуление» депозитов из-за «инфляционного цунами»

Россию начинает подтапливать «инфляционное цунами», сообщил известный российский экономист Михаил Делягин, передает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

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По словам эксперта, тренд к «обнулению» сбережений россиян, который образовался еще в самом начале 2021 года, до конца текущего года будет лишь набирать обороты. Ожидания специалиста схожи с прогнозами об обесценивании денежных средств граждан руководства Центрального банка России. Напомним, что оно предупредило о невозможности остановить инфляцию быстрыми темпами.

В настоящее время инструментами сохранения покупательной способности накоплений выступают открытие банковского депозита на длительный срок, покупка иностранной валюты отдельных европейских государств, инвестиции в недвижимость и покупка золота.

Делягин также заявил, что покупка ценных бумаг или выход на фондовой рынок сегодня является рискованным решением. По его словам, капитализация ряда компаний искусственно раздута, соответственно, грядет коррекция, когда деньги большей части инвесторов попросту «сгорят». Избавление от долгов - единственная беспроигрышная стратегия, считает эксперт.