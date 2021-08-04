«Вглядитесь»: Зеленского на Украине назвали страшной ошибкой

«Взгляните на лица тех, кто в настоящее время диктует решения власти. В того же Зеленского всмотритесь. Вы что полагаете, что это ваш президент? Что это лидер народа? Да послушайте его хотя бы в течение двух минут непредвзято... Это огромная ошибка для Украины», — заявил Азаров.