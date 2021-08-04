«Вглядитесь»: Зеленского на Украине назвали страшной ошибкой

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подверг резкой критике действующего президента страны Владимира Зеленского. В частности, он усомнился в интеллектуальных способностях украинского лидера и его сотрудников. Об этом бывший чиновник страны заявил в эфире телеканала NewsOne.
«Взгляните на лица тех, кто в настоящее время диктует решения власти. В того же Зеленского всмотритесь. Вы что полагаете, что это ваш президент? Что это лидер народа? Да послушайте его хотя бы в течение двух минут непредвзято... Это огромная ошибка для Украины», — заявил Азаров.
Он также сказал об отсутствии политической элиты в стране. В качестве примера он назвал судей и прокуроров, преследующих, как он считает, незаконно, главу «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
«Хотелось бы видеть интеллигентность, признаки мышления, сообразительность. Более убогих лиц я не видел. Это страшно для системы правосудия», — добавил Азаров.
Ранее Николай Азаров назвал сроки возможной войны между Россией и Украиной. Он считает, что она продолжалась бы примерно около недели, не больше.
Азаров отметил, что на тему войны между двумя государствами регулярно высказываются украинский лидер Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко. Бывший премьер предложил трезво оценить, как долго могло бы идти такое противостояние, если бы оказалось реальным и к нему действительно были бы привлечены вооруженные силы.
«Два дня, три, неделя. Скорее всего, это максимум. Никто не назовет больше. Очевидно, спустя неделю эта война завершилась бы, если бы она имела место в действительности», — сказал Азаров.