Угрожавший взорвать здание Кабмина в Киеве мужчина задержан

Мужчина, который грозился взорвать здание Кабмина в Киеве, в настоящему времени задержан. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь главы Киевской области.

По данным местных изданий, "террориста" зовут Владимир Прохнич, ему 43 года. В 2015 году Порошенко вручил ему орден "За мужество" третье степени. Об этом сообщает Телеграм-канала Mash.

Ранее появилась информация, что в здание Кабинета министров в Киеве вошел мужчина с гранатой и взял заложников. Он заявил, что уже выдернул чеку и сообщил, что намерен захватить здание.

Далее неизвестный выкрикнул, что ему все надоело, используя нецензурные выражения, а также, что он готов отправиться за решетку на десть лет.

Также известно, что сначала он стоял в дверях Кабмина и предлагал всем из него выйти. Находившиеся рядом люди советовали ему это прекратить. Далее злоумышленник вошел в здание и начал кричать о его захвате.

А ранее, в ноябре прошлого года СМИ писали, что бывший участник силовой операции в Донбассе угрожал взрывом кафе в Печерском районе Киева. Об этом сообщали в пресс-службе Нацполиции Украины.

«В Печерское управление полиции поступило сообщение о том, что неизвестный вошел в ресторан на бульваре Леси Украинки и начал угрожать сотрудникам подрывом здания, — поясняли в ведомстве. — К месту ЧП оперативно прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативная группа районного управления полиции, взрывотехники и кинологи».