Водитель маршрутки отказался везти россиянина из списка Forbes

Водитель маршрутки в Санкт-Петербурге отказался везти инвалида с детским церебральным параличом (ДЦП), программиста Ивана Бакаидова, включенного в список 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes. Об этом Бакаидов рассказал в Instagram.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, он зашел в маршрутку с незнакомым ему человеком. Водитель, как его описывает Бакаидов, «кавказский дед», подумал, что это сопровождающий инвалида, и спросил его: «Зачем ты его притащил?» Пассажир никак не отреагировал на ситуацию и прошел дальше в маршрутный автобус. Сам Бакаидов за проезд не заплатил, так как ему положена льгота в связи с инвалидностью, и, как он пишет в посте, за три года у него ни разу не возникало из-за этого проблем.

Проехав около 500 метров, водитель маршрутки остановился на светофоре, открыл дверь и попросил Бакаидова выйти. Даже после того как загорелся зеленый свет, водитель настаивал на своем и отказывался ехать дальше. Тогда к нему подошел мужчина с заднего сиденья и спросил у водителя, зачем он «пристал к инвалиду», и в грубой форме попросил вернуться к работе.

Как вспоминает Бакаидов, пассажир вернулся на свое место и «пустил слезу», прикрывая лицо руками. Программист показал своему спасителю надпись «спасибо».

«Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить», — заключил он.