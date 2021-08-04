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Минэкономразвития предлагает компенсировать до 625 тыс. рублей при покупке электромобилей

ТАСС
45 минут назад

Минэкономразвития и Минпромторг предложили механизм стимулирования спроса на электромобили в РФ. Так, покупателям локализованных электромобилей будет предоставляться скидка в размере 25% - при индикативной стоимости авто в 2,5 млн рублей размер скидки составит 625 тыс. рублей, сообщается на сайте Минэкономразвития.

До ₽625 тысяч: россиянам пообещали скидку на электромобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министр экономического развития России Максим Решетников совместно с заместителем министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым договорились об условиях получения скидки на электромобили. Максимальный размер скидки для покупателей - 25% (то есть 625 тыс. рублей от индикативной стоимости автомобиля в 2,5 млн рублей). Скидка будет предоставляться на электромобили, локализованные в России", - говорится в сообщении.

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