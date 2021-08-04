До ₽625 тысяч: россиянам пообещали скидку на электромобили

"Министр экономического развития России Максим Решетников совместно с заместителем министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым договорились об условиях получения скидки на электромобили. Максимальный размер скидки для покупателей - 25% (то есть 625 тыс. рублей от индикативной стоимости автомобиля в 2,5 млн рублей). Скидка будет предоставляться на электромобили, локализованные в России", - говорится в сообщении.