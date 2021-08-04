В Сети высмеяли встречу Тихановской и Джонсона "без печенек"

Интернет-пользователи пошутили по поводу встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с экс-кандидатом на выборах президента Белоруссии Светланой Тихановской, вспомнив о «печеньках». Соответствующие коллажи появились в Telegram-каналах.

Фото: EPA EPA

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела две недели в США, встретившись с рядом американских политиков. Также с Тихановская увиделась с американским лидером Джо Байденом. После незапланированного ранее общения с главой Белого дома Тихановская рассказала журналистам, что Джо Байден «принес ей кипу замечательных печенек».

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Этот эпизод пользователи Сети вспомнили, оценивая встречу Тихановской с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которая состоялась в Лондоне. В ходе нее Джонсон выразил поддержку демократии и гражданскому обществу в Белоруссии, заметив, что Великобритания на стороне оппозиции.

«Тихановская в гостях у Бориса Джонсона. На этот раз без печенек», - написал Telegram-канал «Кстати».

На фото, размещенном каналом, политики сидят в креслах у камина и разговаривают.

Однако, по мнению Telegram-канала «Беспощадный пиарщик», официальный снимок явно был неправильным. На фотографии, опубликованной каналом, Тихановская и Джонсон также сидят в креслах, но на коленях у премьер-министра Великобритании лежит печенье, над камином висит портрет президента России Владимира Путина, а рядом с Тихоновской - картина, изображающая китайского лидера Си Цзиньпина. У кресла Джонсона оказался известный российский журналист Олег Кашин, живущий в настоящее время в Великобритании.

«Правильная версия», - гласит подпись к снимку.