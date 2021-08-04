"Вышла за грани": Аксенов призвал к отставке разрешившую работу ресторанов чиновницу

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал главу Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Ольгу Твердову уйти в отставку по собственному желанию после того, как та разрешила местным ресторанам работать по ночам. Об этом в среду, 4 августа, сообщает РИА Новости.

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По словам Аксенова, в муниципальном образовании регулярно фиксировались нарушения ограничительных мер, которые действуют по всей республике в связи с пандемией коронавируса. В результате ситуация в поселении «вышла за грани». В частности, рабочая группа в ходе мониторинга выявила, что ряд заведений общественного питания работал после 23:00.

Причиной этого стали в том числе решения чиновницы, которая «сама принимает какие-то акты», отметил глава региона. В связи с этим он потребовал, чтобы Твердова сама подала заявление об отставке.

«Может не уходить, но тогда это будет сделано по следствию или по суду. Я гарантирую, что результат этот обеспечу и найду варианты отстранить данную персоналию от своих функциональных обязанностей», — подчеркнул Аксенов.